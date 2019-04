(ANSA) – ROMA, 30 APR – “La stampa internazionale sempre molto amica dell’Italia, si fa per dire, anche oggi tifa contro il governo e scrive che cadrà dopo le Europee. Gli piacerebbe! Andiamo avanti per altri 4 anni e andiamo avanti per la nostra strada”. Lo scrive il vicepremier Luigi Di Maio su Facebook. “Ah, per inciso: l’Iva non aumenta e non aumenterà. Non con il MoVimento 5 Stelle”, aggiunge.