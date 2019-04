(ANSA) – ROMA, 30 APR – Ai nastri di partenza la 40ma edizione della Discesa Internazionale del Tevere in canoa che domani 1 maggio prenderà il via per il secondo anno consecutivo dal Circolo Magistrati della Corte dei Conti. In canoa, SUP (tavola da surf usata in piedi), o lungo le rive in bici e a piedi, sportivi, famiglie provenienti da varie parti d’Europa e tanti appassionati della natura e del ‘turismo lento’ solcheranno il fiume alla volta della Capitale, partecipando alla manifestazione che gode dell’esclusivo patrocinio del Ministero dell’Ambiente e del Territorio. Si tratta di un evento di assoluto rilievo che consolida la vocazione sportiva del Circolo e ne amplifica l’immagine verso l’esterno. Le operazioni di imbarco dei canoisti si svolgeranno fra le 08:00 e le 11:00 (www.circolomagistraticorteconti.it).