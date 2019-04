(ANSA) – ROMA, 30 APR – Justin Kluivert si iscrive alla lunga lista di calciatori della Roma ko per infortunio muscolare dall’inizio della stagione. L’esterno in occasione della gara vinta all’Olimpico col Cagliari ha infatti accusato una lesione di primo grado all’adduttore destro che lo mette quasi sicuramente tra gli indisponibili per la trasferta di Marassi col Genoa in programma domenica. Oggi il calciatore olandese, alla ripresa degli allenamenti, ha svolto solamente terapie a Trigoria, mentre il connazionale Karsdorp è rientrato in gruppo. Seduta individuale invece per De Rossi e Santon.