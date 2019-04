CARACAS. – La puntata di oggi su Rai Italia de “L’Italia Con Voi”, il programma ideato e prodotto per gli italiani nel mondo, condotto da Monica Marangoni, accompagnata da Stefano Palatresi al pianoforte, è completamente dedicata al cosiddetto “oro verde”, uno degli alimenti simbolo della dieta mediterranea: l’olio d’oliva.

Primi ospiti in studio saranno gli olivicoltori Gionni e Paolo Pruneti. Subito dopo, Marco Oreggia, critico enogastronomico e assaggiatore di olio insieme a Laura Marinelli, giornalista, esperta di gastronomia, spiegheranno le caratteristiche dei diversi tipi di olive che ci sono in Italia.

Poi si parlerà della Spagna, principale competitor dell’Italia nella produzione dell’oro verde, con Marcello Masi, ex direttore del Tg2, Nicola Di Noia di Coldiretti, sommelier dell’olio e Roberto Mariotti, ricercatore presso l’Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR.

La puntata si chiuderà con Sara Farnetti, nutrizionista e Ciro Scamardella, giovane e affermato chef di un noto ristorante romano, che spiegheranno quanto è importante in cucina l’uso dell’olio extra vergine d’oliva.

Storie dal Mondo. Prima in Sudafrica per scoprire la storia della famiglia Costa, che dalla Liguria si è trasferita tanti anni fa, contribuendo alla diffusione nel paese della olivicoltura. Quindi in Giappone per conoscere Vincenzo Andreacchio, olivicoltore a Myazu.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO h17.00

BUENOS AIRES h18.00

SAN PAOLO h18.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH h15.00

SYDNEY h17.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG h17.45.

Per contattare la redazione di L’Italia con Voi scrivete a: litaliaconvoi@rai.it

Per contattare Rai Italia scrivete a: rai.italia@rai.it

www.raitalia.it