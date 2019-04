(ANSA) – TORINO, 30 APR – “Sento la gente che parla di fallimento della Juve. Non è così: è vero che siamo finiti fuori dalla Champions, ma abbiamo vinto l’ottavo scudetto consecutivo, una cosa straordinaria”. Così Juan Cuadrado sulla stagione bianconera. Quest’anno il colombiano è stato a lungo ai margini per infortunio ed è tra i bianconeri più motivati nel finale di stagione: “Ma tutti noi alla Juve abbiamo sempre motivazioni – puntualizza l’attaccante bianconero – non ci poniamo mai un tetto e vogliamo sempre migliorarci. Così è stato a Milano contro l’Inter, lo sarà nel derby di venerdì prossimo. Quanto a me, – conclude Cuadrado – alla Juve sto bene, sarei molto felice di rimanere”.