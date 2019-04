(ANSA) – MILANO, 30 APR – Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, che si trova all’ospedale San Raffaele per la terapia di una colica renale acuta, non potrà partecipare all’incontro con i candidati che era in programma per oggi a villa Gernetto. Berlusconi, fanno sapere da Forza Italia, ha telefonato al vicepresidente Antonio Tajani e lo ha rassicurato sulle sue condizioni di salute ma lo ha informato che i medici gli hanno impedito di presenziare alla presentazione dei candidati “nonostante lui abbia insistito”.