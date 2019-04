(ANSA) – IL CAIRO, 30 APR – Salvini ha avuto stamane un colloquio telefonico con Maitig, in cui ha confermato – secondo fonti italiane – il sostegno dell’Italia alla soluzione pacifica e al governo legittimo per evitare morti e nuove partenze. Il vicepremier “ha affermato sia la necessità di fermare l’aggressione contro Tripoli, sia il fatto che non si possa tacere sui bombardamenti di civili”, si legge sulla pagina Fb del Dipartimento media del Consiglio dei ministri libico guidato da Sarraj.