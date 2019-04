(ANSA) – ROMA, 30 APR – Circa 1.800 minatori sono rimasti intrappolati in una miniera di platino a Rustenburg, in Sudafrica, a causa di danni ad uno dei pozzi di risalita. Lo ha annunciato il portavoce della compagnia che gestisce la miniera, la Sibanye-Stillwater, secondo quanto riportato dai media internazionali. “Gli operai hanno cibo, acqua ed aria a sufficienza”, ha assicurato il portavoce James Wellsted spiegando che si cercherà di far risalire attraverso un altro pozzo a 4 chilometri di distanza.