ROMA. – Disoccupazione in calo e occupati in aumento: marzo registra dati positivi sul fronte del lavoro con 60.000 occupati in più su febbraio e il tasso dei senza lavoro giù al 10,2%. La situazione resta sempre difficile con il terzo dato peggiore in Ue (dopo la Grecia e la Spagna) per quanto riguarda la disoccupazione, ma dopo mesi di sostanziale stallo si registra un avanzamento congiunturale dell’occupazione dello 0,3%. In pratica gli occupati raggiungono quota 23.291.0000, il dato migliore da giugno 2018 (era a 23,31 milioni), mese nel quale è entrato in carica l’attuale Governo.

E dall’Esecutivo arrivano commenti positivi con il ministro dell’Economia, Giovanni Tria che dice che i dati dimostrano “la solidità e la tenuta dell’economia italiana” e il vicepremier Luigi Di Maio che parla del Decreto dignità come “chiave di volta per far ripartire l’occupazione”. Per il vicepremier Matteo Salvini l’aumento dell’occupazione soprattutto tra i giovani è un effetto del superamento della legge Fornero con l’introduzione della cosiddetta Quota 100 per l’uscita dal lavoro. L’allentamento della stretta sull’accesso alla pensione potrebbe aver inciso sulla composizione dell’aumento dell’occupazione con un lieve calo congiunturale dei lavoratori nella fascia over 50 (-14.000 unità) dopo anni di crescita sostenuta salvo poche eccezioni. A

marzo sono aumentati di 51.000 unità gli occupati tra i 15 e i 24 anni e di 18.000 unità quelli tra i 25 e i 34 anni (+5.000 quelli tra i 35 e i 49 anni). Se si guarda al confronto tendenziale, a fronte di 114.000 unità in più su marzo 2018, ci sono 210.000 over 50 in più e 150.000 nella fascia tra i 35 e i 49 anni in meno, mentre nella fascia più giovane si registrano 63.000 occupati in più. Cala in modo significativo a marzo la disoccupazione tra gli under 25 toccando il 30,2%, al livello più basso dal 2011.

Su base congiunturale la crescita dell’occupazione è trainata dai dipendenti permanenti (+44.000) e dagli occupati indipendenti (+14.000). Su base annua resiste la crescita del lavoro a termine con 65.000 temporanei in più su marzo 2018 e il lavoro indipendente (+51.000). Gli occupati permanenti sono sostanzialmente stabili rispetto a marzo 2018 (-1.000 unità). Il tasso di occupazione complessivo tra i 15 e i 64 anni sale al 58,9%, il livello più alto toccato da aprile 2008 anche se resta al di sotto della media Ue, soprattutto per quanto riguarda le donne (49,8%).

Per le donne comunque c’è stato un incremento nell’occupazione in questi ultimi 15 anni: a marzo 2004 le donne al lavoro erano 8,8 milioni, quasi un milione in meno rispetto a marzo 2019 mentre il tasso di occupazione è passato dal 45,5% al 49,8%. Rispetto al periodo pre-crisi di fronte a una sostanziale parità di occupazione complessiva (23,18 milioni totali ad aprile 2008) le donne a marzo 2019 erano quasi 500.000 in più e gli uomini quasi mezzo milione in meno.