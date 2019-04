CARACAS – Nel Palasport Chacabuco della città di Buenos Aires si disputerà tra il 4 e 5 maggio il Campionato Sudamericano di Sumo. Sul dohyō della capitale argentina, oltre ai padroni di casa, si sfideranno Brasile, Cile, Paraguay, Uruguay e Venezuela.

La terra di Bolívar avrà in gara Eucaris Pereira (65 chilogrammi), Yaseni Castillo (73 kg) e Walter Rivas (100 kg).

“Speriamo di bissare la prestazione dell’edizione che si é disputata in Brasile, nel 2016, dove abbiamo portato a casa tre medaglie d’oro, due argenti e 2 bronzi” ha dichiarato in un comunicato stampa Abel Franco, presidente della Federación Venezolana de Sumo.

Grazie alla performance nell’edizione disputata nel paese amazzonico il Venezuela riuscì a qualificare cinque sumatori per i World Games che si disputarono a Breslavia in Polonia nel 2017.

Stando a quanto riferito nel comunicato stampa, a livello nazionale la Federación Venezolana de Sumo ha in programma diverse attività per incentivare la pratica di questo sport. Spiccano il Campionato Juvenil y Adulto che conterà con la partecipazione di 150 sumatori (anche noti come rikishi) di 10 regioni del paese ed il primo Nacional de Sumo de Playa che si svolgerà a Choroní, nello stato Aragua.

(di Fioravante De Simone)