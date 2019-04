ROMA. – “Avanti come un treno verso il cambiamento”. Luigi Di Maio esulta alla lettura dei dati Istat su occupazione e Pil che aprono uno spiraglio alla ripresa economica e, soprattutto, formalizzano l’uscita tecnica del Paese dalla recessione. Nel primo trimestre dell’anno il Pil italiano è cresciuto dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti. L’economia è così uscita dalla recessione tecnica dovuta ai due cali consecutivi del prodotto interno lordo registrati negli ultimi due trimestri del 2018, entrambi chiusi a -0,1%.

Sono questi i numeri che fanno tirare un sospiro di sollievo al governo ma di cui, nei fatti, sembra che l’unico davvero a rallegrarsene sia il ministro dell’Economia Giovanni Tria. I dati sull’andamento positivo del mercato del lavoro, con una riduzione della disoccupazione, soprattutto quella giovanile, ed un aumento dell’occupazione “testimoniano la solidità e la tenuta dell’economia italiana”.

Soprattutto il dato sul Pil lascia aperto uno spiraglio sul rispetto della previsione di crescita indicata nel Def ed anche un suo possibile superamento “se il contesto internazionale sarà moderatamente favorevole”. Per il premier e i due vicepremier, invece, il conforto che arriva dalle stime dell’Istat finisce per diventare un nuovo motivo di scontro.

“I dati positivi sul Pil, sul lavoro e sulla ripresa economica impongono al governo una doverosa e sostanziale riduzione delle tasse. È obbligatorio realizzare al più presto la Flat Tax come da contratto di governo, senza dubbi o ritardi” incalza subito Matteo Salvini che ha già messo nel suo “bottino” il risultato della Pace Fiscale promettendo una veloce riapertura dei termini: “Un altro risultato del buon governo della Lega” dice. Di Maio lo gela: “La flat tax? Per me va bene ma sia chiaro che non si fa nulla aumentando l’Iva”.

Il presidente del Consiglio resta molto cauto: “Non è il momento di parlare di riforma fiscale, la vogliamo fare ma nei prossimi mesi abbiamo una manovra da affrontare”. Anche il premier antepone alle ipotesi di un nuovo step di riforma fiscale la soluzione al fardello imposto dalle clausole di salvaguardia. “Bisogna evitare l’incremento dell’Iva”, ripete da Tunisi dove i vertici di governo si sono tutti e tre incontrati per un pranzo per poi dividersi di nuovo con il Presidente del Consiglio e il ministro per lo Sviluppo economico che hanno preso parte al Forum economico italo-tunisino, mentre il ministro dell’Interno è andato a rendere omaggio alle vittime dell’attacco terroristico al Museo del Bardo.

Un gelo solo stemperato dalla successiva precisazione arrivata da palazzo Chigi. Le parole del presidente Conte in conferenza stampa a Tunisi sulla flat tax sarebbero state interpretate in modo “fuorviante” si prova a chiarire. Insomma, “la riforma fiscale va fatta, è un obiettivo di tutto il Governo, punto qualificante del Contratto” ma l’occasione non potrà che essere rinviata alla discussione in autunno della prossima manovra economica.

Il confronto intanto si sposta da Tunisi a Roma dove in serata è in agenda un consiglio dei ministri in cui saranno altri i nodi da sciogliere. C’è quello di Alitalia, con i termini dell’offerta vincolante di Ferrovie in scadenza, il leader della Lega che vuole chiudere in fretta e quello del M5s che da ministro dello sviluppo chiede ancora un po’ di tempo per mettere insieme una cordata. E c’è il nodo delle nomine in Bankitalia, su cui il governo gialloverde ha storto il naso. Il premier confida di “chiudere stasera questa partita” per non aggiungere altra carne al fuoco ai numerosi bracci di ferro che già impegnano la maggioranza, dal caso Siri alle Autonomie.

“La Lega è pronta anche oggi ad andare avanti sul tema dell’autonomia. Spero che il Consiglio dei ministri a brevissimo l’approvi”, taglia corto Salvini anche se sulla questione delle province il M5s non ci vuole sentire: “con il M5s al governo”, ripete da giorni Di Maio, non c’è alcuno spazio per il ritorno delle Province.

(di Francesca Chiri/ANSA)