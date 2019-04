ROMA. – Il velo islamico integrale al bando in Sri Lanka. Dopo le stragi di Pasqua che hanno provocato oltre 250 morti, l’allerta è ancora altissimo nel Paese e il presidente Maithripala Sirisena, in base alle leggi di emergenza decretate subito dopo, ha vietato l’uso di qualsiasi indumento che possa “ostacolare l’identificazione”, come già avviene in Francia, Belgio, Danimarca.

Definizione ampia. Un misura che non nomina esplicitamente il niqab o il burka, ma che cambia radicalmente regole consolidate e rischia di creare ulteriori contrapposizioni a sfondo religioso. La decisione è stata presa “per rafforzare la sicurezza nazionale” con l’obiettivo di “creare una società pacifica e armoniosa”, ha tenuto a precisare il presidente in un comunicato, utilizzando le consuete perifrasi che mirano, in realtà, a rassicurare la comunità islamica.

‘Modernizzate’ loro malgrado, le donne di più stretta osservanza dovranno ora scegliere – in prima persona o seguendo le imposizioni di marito e congiunti – se uscire a volto scoperto o restare in casa. Non sono molte – solo il 10% dei 21 milioni di cingalesi è musulmano e di questi le donne velate sono una minoranza – ma le reazioni sono già aspre.

“E’ la cosa più stupida che si potesse fare”, ha detto alla Bbc Hilmy Ahmed, vice presidente del Consiglio musulmano dello Sri Lanka, aggiungendo che già tre giorni fa gli stessi Ulema avevano dato alle donne musulmane l’indicazione “di non usare il velo per ragioni di sicurezza”. Lo scontro è dietro l’angolo. “Vediamo questa decisione come il riflesso del conflitto tra il presidente e il premier – ha spiegato Ahmed – e la critichiamo con forza. Non accetteremo che le autorità interferiscano con la religione senza consultare la leadership religiosa”.

Se non è una dichiarazione di guerra poco ci manca. E l’ultima della cose di cui hanno bisogno i vertici di Colombo è una rivolta, che estremisti vari potrebbero facilmente strumentalizzare. Nonostante i 150 arresti di sospetti in qualche modo collegati alle stragi, sono ancora almeno 140 i jihadisti ricercati. Migliaia di militari continuano a pattugliare le strade, a montare la guardia davanti a chiese e moschee che restano chiuse per timore di altri attacchi.

Domenica i fedeli cattolici dello Sri Lanka hanno assistito alla messa in tv, ma molti hanno scelto di radunarsi comunque davanti alla chiesa di St. Anthony, gravemente danneggiata dalle esplosioni, per testimoniare che la fede non ha paura.

(di Eloisa Gallinaro/ANSA)