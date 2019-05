(ANSA) – TUNISI, 1 MAG – E’ salito a 42.600 il numero degli sfollati dall’inizio degli scontri armati a Tripoli e dintorni. Lo riporta l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari (Ocha) in un aggiornamento sulla situazione. L’Ocha sottolinea che un bambino è rimasto ucciso e altri tre feriti in attacchi aerei negli ultimi quattro giorni, secondo fonti mediche. Anche un operatore sanitario, da rapporti confermati, è stato ucciso in attacchi aerei nella notte tra il 29 e il 30 aprile scorso, scrive l’Ocha. Oltre 3.300 rifugiati e migranti restano intrappolati in centri di detenzione situati in aree colpite dai combattimenti o in aree a rischio di conflitto armato.