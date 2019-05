(ANSA) – MILANO, 1 MAG – Il Milan resterà in ritiro a Milanello per cinque giorni, da domani pomeriggio fino alla partita di lunedì sera con il Bologna. Lo hanno deciso Rino Gattuso e la società, secondo quanto spiegano dal club, per provare a dare una scossa alla squadra e rendere più coeso il gruppo in vista delle ultime quattro giornate utili ad agganciare la qualificazione alla Champions. Già pesante per la crisi di risultati che ha fatto traballare la panchina di Gattuso, confermato fino al termine della stagione, l’atmosfera a Milanello – dove in mattinata era presente anche Leonardo – si è fatta più pesante oggi quando Tiemoué Bakayoko si è presentato in ritardo di circa un’ora all’allenamento, probabilmente anche a causa del traffico provocato da un incidente. Il ritiro è stato comunicato oggi alla squadra, che si ritroverà domani alle 16.30 per l’allenamento