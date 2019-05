(ANSA) – ROMA, 1 MAG – “Il 1 maggio è la festa di tutti coloro che amano il lavoro, lo amano, perché producono, perché si impegnano, perché sanno che dal lavoro si costruisce il futuro. Grazie per aver portato questi valori e lavorato ogni giorno per la nostra nazione.” Questo il tweet del presidente francese Emmanuel Macron per ricordare la giornata dei lavoratori.