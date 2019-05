(ANSA) – VERONA, 1 MAG – “Oggi è stata una partita molto deludente. Il nostro obiettivo è quello di andare in Serie A e per questo ho deciso a malincuore di sollevare Fabio Grosso dall’incarico”. Lo annuncia in una nota il presidente dell’Hellas Verona, Maurizio Setti, al termine della sconfitta con il Livorno. “Mi auguro che questa decisione metta i calciatori di fronte alle proprie responsabilità – prosegue Setti – perché questa è una sconfitta di tutti. Quella di oggi è stata una partita non interpretata con orgoglio, e credo che sia giusto che sia io a comunicare direttamente questa decisione. Mi ha dato fastidio non vedere espresso il potenziale della squadra, e non poter gioire di quello che potrebbe dare mi ha fatto riflettere. Questa era l’unica scelta da fare per provare a giocarci le nostre carte fino in fondo, le chance le abbiamo ancora”, conclude.