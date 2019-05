(ANSA) – ROMA, 1 MAG – Sara’ sottoposto a controlli neurologici Jan Vertonghen, dopo l’infortunio di ieri nella semifinale d’andata tra Tottenham e Ajax. Il difensore belga si era scontrato con il suo compagno Toby Alderweireld, aveva riportato un taglio al naso e dopo che i medici avevano fermato l’emorragia aveva provato a tornare in campo ma dando evidenti segni di instabilita’. Oggi il Tottenham ha diffuso un comunicato per rispondere alle polemiche sul rischio di un impiego incauto: il giocatore “aveva risposto con lucidita’ alle domande e ai test di controllo immediato e non ha mai perso conoscenza”. Oggi nuovi test, e una serie di esami nei prossimi giorni. “Faremo ricorso anche ad un consulto indipendente: Jan sarà visitato da un neurologo specializzato in atleti di elite, nella giornata di domani”. Su twitter, il messaggio di Vertonghen: “Ieri la partita non e’ andata come avrei voluto, ma oggi e’ tutto a posto: dico grazie a tutte e due le tifoserie per i messaggi di sostegno che mi hanno inviato”.