(ANSA) – ROMA, 1 MAG – “Dobbiamo avere il massimo rispetto per l’Eintracht Francoforte: andare in finale sara’ durissima”. Maurizio Sarri si prepara col suo Chelsea alla prima delle due semifinali di Europa League. “Loro – ha detto il tecnico italiano del rivale tedesco di domani – sono una squadra molto dinamica, forte in casa ma anche in trasferta”. Sarri deve rinunciare Ruediger, operato e fuori per i prossimo tre mesi. Lo sostituira’ Cristensen. Problemi anche per Chaill, che non si e’ allenato, “ma spero recuperi per il ritorno”. Occhio anche al campionato: “Dobbiamo assolutamente andare in Champions, ma arrivare quarti in Premier non e’ cosa facile…”