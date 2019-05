In queste settimane è impegnato in veste di coach a The Voice of Italy, il talent in onda su Rai2 e Rai Italia. Gigi D’Alessio nell’intervista rilasciata al nostro giornale ha spiegato le origini della sua passione per la musica. “E’ nata proprio in Venezuela – ha detto il cantautore napoletano – quando mio padre mi regalò una fisarmonica. Avevo 4 anni, è passato tanto tempo e con quel giocattolo ci gioco ancora”.

Video intervista di Emilio Buttaro