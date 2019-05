(ANSA) – ROMA, 2 MAG – “Uno stop di almeno tre mesi”: e’ questa al momento la diagnosi per Iker Casillas, il 37enne portiere spagnolo del Porto, campione del mondo nel 2010 come capitano della Spagna, che ieri è stato colpito da un infarto acuto al miocardio durante l’allenamento con la sua squadra e ricoverato d’urgenza. “Casillas recupererà pienamente, ma una volta superata questa fase dovra’ essere lui a decidere se continuare o no”, ha detto a ‘A Bola’ il medico della squadra portoghese, Nelson Puga. Di diverso parere Antonio Corbalan, ex medico della nazionale iberica: “E’ impossibile tornare a giocare con uno stent: Iker – ha detto il medico a Tve – puo’ tornare a una vita normale, ma non al calcio professionistico”. Casillas dovra’ rimanere nell’unità coronarica intensiva del CFU di Oporto almeno fino al termine di questa settimana. Intanto proseguono i messaggi di affetto da tutto il mondo: ultimo, quello di Messi un “abbraccio forte a Iker: rimettiti presto”.