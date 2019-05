(ANSA) – ROMA, 2 MAY – “Il salario minimo è nei programmi di Lega e Pd: mi devono spiegare perché non lo vogliono votare”. Così Luigi Di Maio presentando il programma europeo del M5S. “Non credo che la Lega arriverà a tanto anche perché il salario minimo, che mi chiedono le imprese per evitare il dumping, era nel contratto di governo”, ha aggiunto il vicepremier e ministro del Lavoro.