(ANSA) – MILANO, 2 MAG – Il questore di Milano, Sergio Bracco, ha disposto il daspo per 8 ultras del gruppo Irriducibili della Lazio che il 24 aprile scorso hanno esposto uno striscione con la scritta “Onore a Benito Mussolini” in corso Buenos Aires, a Milano, nei pressi del punto dove venne esposto il corpo del Duce. Ai tifosi della Lazio si aggiunge un altro daspo nei confronti di un ultras dell’Inter che quel giorno venne trovato in corso Como con un manganello telescopico di 40 centimetri.