(ANSA) – NICOSIA, 2 MAG – Il ministro della Giustizia cipriota, Ionas Nicolau, si è dimesso in seguito alle polemiche su presunte carenze nelle indagini su un serial killer, un capitano di polizia che ha confessato di avere ucciso sette donne e ragazze straniere. Nicolau ha detto di avere preso la decisione per ragioni di “coscienza e principio”, ma ha negato di avere alcuna responsabilità per “le apparenti carenze” da parte della polizia nella gestione iniziale dei casi delle donne scomparse. A suo avviso, invece, le ragioni sono da ricercare in “attitudini e percezioni” della società cipriota, evidentemente nei confronti degli stranieri, “che non fanno onore” al Paese. La vicenda ha suscitato grande commozione nella popolazione di Cipro.