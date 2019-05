(ANSA) – ROMA, 2 MAG – La Roma nel mirino del Qatar Sports Investments. A rilanciare la voce di trattative in corso del fondo che fa capo all’emiro Al Khelafi, già proprietario del Psg, per l’acquisto del club è il quotidiano ‘Le Parisien’. La notizia è però smentita sia a Trigoria sia a Boston, dove il presidente giallorosso Pallotta parla di fake news, concetto già espresso nelle scorse settimane. Per il giornale francese il motivo dell’interessamento per la Roma sarebbe da ricercare nella mancanza di successi internazionali del Psg. Secondo ‘Le Parisien’, inoltre, il flop in Champions League starebbe ledendo l’immagine dell’emiro, stanco anche di critiche ricevute e tasse da pagare in Francia. “L’interesse del QSI va letto come una voglia di sensibilizzazione del Paese attraverso lo sport. Il Psg, quindi, non sarà più l’unica società che farà capo al fondo ma resterò comunque il fiore all’occhiello” le parole di Nabil Ennasri, direttore de ‘L’Observatoire du Qatar’, intervistato all’interno del giornale.