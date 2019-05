(ANSA) – BERLINO, 2 MAG – “E’ fondamentale trovare una soluzione politica per la situazione in Libia”. Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel al termine di un incontro con i presidenti degli Stati del Sahel in Burkina Faso. “La Libia – spiega Merkel – può essere la culla per nuovi terroristi, questo rischio va scongiurato. E per raggiungere questo obiettivo c’è una sola strada: la stabilizzazione di quel Paese. Chi sul tema chiede una posizione unica di tutta la Ue ha ragione”.