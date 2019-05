(ANSA) – ROMA, 2 MAY – “Non mi accontento dello 0,2 del Pil ma chi annunciava la catastrofe è stato smentito e qualcuno dovrebbe mettere in dubbio le proprie convinzioni quando parla del nostro governo”. Lo ho detto Luigi DißMaio presentando il programma M5s per le elezioni europee dove sottolinea: “Ancora devono avere impatto sul Pil il reddito di cittadinanza, il decreto crescita e lo sblocca cantieri”.