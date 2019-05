(ANSA) – MOSCA, 2 MAG – Il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov smentisce la notizia diffusa dal segretario di Stato Usa Mike Pompeo secondo cui Mosca avrebbe convinto il presidente venezuelano Nicolas Maduro a non fuggire dal Venezuela nel giorno in cui Juan Guaidò ha chiamato i militari a sollevarsi contro di lui. “A tutte le dichiarazioni di questo tipo la risposta è una sola: non è vero”. Lo riporta l’agenzia Ria Novosti.