(ANSA) – MILANO, 02 MAG – Silvio Berlusconi “per fortuna sta bene, sta recuperando velocemente. È stato dimesso dalla terapia intensiva e adesso è ricoverato nel reparto di degenza. Ha superato anche questa difficoltà e credo che ancora una volta ci sta dimostrando di che tempra è fatto: una vera roccia, nel fisico ma anche nello spirito, un vero esempio per tutti noi”. A dirlo è la figlia Marina, arrivando all’ospedale San Raffaele di Milano dove l’ex premier si trova da martedì per una occlusione intestinale. Ai cronisti che le hanno chiesto se il leader di Forza Italia già dalla prossima settimana potrà riprendere la campagna elettorale per le elezioni europee, la presidente di Fininvest ha risposto: “Questo non lo so, dipende da come si sentirà, saranno i medici a dire quando potrà essere dimesso. Posso solo dire che da figlia mi auguro che per una volta metta se stesso e la sua salute davanti a tutto e a tutti”.