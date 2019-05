CARACAS – Il comitato organizzatore dei Giochi Panamericani Lima 2019 ha annunciato che selezionerà 1.200 tedofori per la staffetta della fiaccola dell’evento sportivo che si svolgerà a Lima, tra il 26 luglio ed 11 agosto.

Il processo di selezione é già iniziato in maniera digitale. Tramite questa via saranno scelte 900 persone per i la fiaccola panamericana e 300 per quella panamericana. I nomi dei tedofori saranno resi noti a fine maggio.

Stando a quanto riferito nel comunicato stampa, il portatore della fiaccola può essere chiunque, non é solo un privilegio per sportivi, ma anche persone comuni. Possono essere convocati persone le cui caratteristiche rispecchino i valori olimpici come l’amicizia, il rispetto, l’eccellenza, determinazione, ispirazione, coraggio ed uguaglianza.

La fiaccola dei Giochi Panamericani sarà accesa il 2 luglio nel tempio del Dio Sole a Teotihuacán, in Messico e da lì volerà sul Machu Picchu, in Perù in un viaggio che unirà due civiltà precolombine che hanno scritto la storia del continente.

Dal Machu Picchu inizierà un percorso di 22 giorni attraversando diverse zone del paese inca. In questo modo gli organizzatori sperano di coinvolgere tutti con i Juegos Panamericanos. La fiaccola arriverà a Lima il 26 luglio, giorno del suo ingresso nello stadio Nacional che farà da cornice alla ceremonia d’apertura.

Per quanto riguarda i giochi Parapanamericani, l’accensione della fiaccola avverrà il 20 agosto nel tempio di Pachacamac, in Perù. Poi attraverserà 12 huacas (è un termine quechua con cui gli inca definivano luoghi, oggetti o esseri animati ritenuti sacri) fino ad arrivare nella capitale il 23 agosto giorno dell’inaugurazione.

Con a Perù e Venezuela, le nazioni in gara nei giochi Panamericani sono 41: Antigua e Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia, Brasile, Canada, Isole Cayman, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Giamaica, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Isole Vergini Americane, Isole Bergini Britaniche, Messico, Nicaragua, Porto Rico, Republica Dominicana, Saint Kittis e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Stati Uniti, Suriname, Trinidad e Tobago ed Uruguay.

(di Fioravante De Simone)