CARACAS – El canciller de Alemania, Heiko Maas, y el de México, Marcelo Ebrard, rechazaron este jueves la opción militar para resolver la actual crisis que atraviesa Venezuela, tras el alzamiento militar que encabezó el presidente interino, Juan Guaidó, este martes, 30 de abril, con el fin que cese la usurpación de presidencia, Nicolás Maduro.

Las declaraciones la realizaron los diplomáticos en una conferencia de prensa, luego de una reunión de trabajo que sostuvieron con motivo de la visita que realiza el canciller alemán en México.

Marcelo Ebrard, reiteró el papel de México, que apuesta por una salida pacífica por medio del diálogo entre Nicolás Maduro y la oposición venezolana.

“Rechazaríamos cualquier posible intervención militar en cualquier país de América latina, no solo en Venezuela y sería un desastre, sería un grave error hacer algo así. Hay que buscar una salida política”, expresó el mexicano.

Por su parte, el ministro de exteriores de Alemania, Heiko Maas señaló que su país respalda el movimiento que realiza el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pero no comparten que el uso de la fuerza sea la vía para afrontar ese problema.

“Desde el inicio no solo lo dijimos y con nuestro congreso lo mostramos que hace falta una solución política, lo constatamos en muchas partes del mundo que los conflictos que se pretenden resolver por medios militares no son conflictos resueltos sino aplazados, por eso seguimos con el objetivo de una solución política no de una solución militar”, manifestó el alemán.

Añadió que en la Unión Europea (UE) se encuentran analizando implementar más y mayores sanciones contra Venezuela, para aumentar la presión y liberar la vía para una salida pacífica a la crisis.

El canciller mexicano sostuvo que es mejor tener un diálogo entre las partes, para así evitar un derramamiento de sangre, violencia y la violación de los derechos humanos..

“Entonces, lo que México puede hacer lo está haciendo todos los días buscando que ese dialogo sea factible para que se llegue a una salida pacífica y democrática a la crisis en Venezuela. Nosotros respetamos el principio de no intervención porque está en nuestra Constitución, no es opcional”, puntualizó Ebrard.