ROMA. – L’Opec è determinato a evitare una “crisi energetica” globale in una fase in cui alcuni membri del Cartello, come l’Iran, stanno affrontando le sanzioni e altri, come il Venezuela e la Libia, si trovano in una situazione di conflitto interno. Lo ha affermato, secondo quanto riferisce l’agenzia Bloomberg, il segretario generale dell’Opec, Mohammed Barkindo nel corso di una visita a Teheran, senza tuttavia citare i singoli Paesi.

“Come organizzazione – ha detto Barkindo a margine di un evento – rimaniamo concentrati sul nostro obiettivo di evitare una crisi energetica che potrebbe colpire l’economia globale”. L’Opec, ha assicurato, proseguirà nella sua politica “malgrado gli attuali problemi in diversi dei suoi paesi membri”.

Insomma, ha detto ancora, l’Opec è impegnato a “restare unito” e a “non scivolare nel caos” come accaduto in tempi recenti. In passato, infatti, l’Iran ha criticato altri paesi membri di procedere in accordo con le politiche Usa facendo venire meno la solidarietà all’interno dell’organizzazione.