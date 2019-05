ROMA. – Il ministro dell’Istruzione brasiliano, Abraham Weintraub, ha difeso la decisione del governo di tagliare i finanziamenti alle università pubbliche sostenendo che i fondi così risparmiati saranno destinati agli asili nido e alle scuole elementari del paese: lo rende noto Tv Globo.

“Per ogni studente che colloco all’università potrei portare dieci bambini in un asilo. Bambini che, solitamente, sono più umili, più poveri, più carenti e che oggi non hanno un asilo a disposizione. Che fareste al mio posto?”, si è interrogato Weintraub in un video pubblicato sui social, in cui ha anche criticato la presunta parzialità dei rettori.

Le parole del ministro sono state pronunciate all’indomani dell’annuncio da parte del suo dicastero di bloccare parte delle spese in favore di tre università federali, sostenendo che hanno un basso rendimento accademico.