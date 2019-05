(ANSA) – ROMA, 03 MAG – Dopo la delusione Masters Rory McIlroy torna in campo e, nel Wells Fargo Championship, con 66 (-5) colpi guadagna subito la leadership della classifica al fianco dell’americano Joel Dahmen. A Charlotte, nel torneo del PGA Tour, ottima prova per il nordirlandese. Grande favorito della vigilia, l’ex numero uno al mondo ha fatto registrare sei birdie e un bogey. Spettacolo e solidarietà sul percorso Quail Hollow Club (par 71). Dove i giocatori sono scesi in campo con un nastro verde per onorare le due vittime della University of North Carolina, uccise due giorni fa durante una sparatoria nel campus dell’ateneo. Negli Stati Uniti grande inizio pure per Patrick Reed. “Captain America”, al termine del primo round, è terzo (67, -4) al fianco di altri quattro player, tra questi c’è anche il sudafricano Dylan Frittelli. Mentre Jason Day, campione in carica, è ottavo (68, -3) a due colpi dai leader.