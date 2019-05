(ANSA) – ROMA, 03 MAG – Una colazione da 7.500 dollari con Steve Stricker, capitano del Team Usa alla Ryder Cup 2020, da devolvere poi in beneficienza. Un’iniziativa all’apparenza lodevole che, però, si è trasformata in un tentativo di truffa. Iniziata lo scorso febbraio con un uomo di nome Rob Hillmer che s’è spacciato come il cugino di Stricker. E che s’è materializzata ieri nel North Carolina, dove l’ex numero due al mondo era atteso, a sua insaputa, a Winston-Salem. Dov’erano presenti 200 golfisti e diversi sponsor, ma non Stricker che, ignaro di tutta la vicenda, si trovava nel Wisconsin. “Sono davvero scioccato – le dichiarazioni di Stricker – c’è chi ha voluto far credere erroneamente di essere un mio cugino raccontando un sacco di bugie”. Tra manifesti appesi in tutta la città e pubblicità sui social, l’evento-bufala tra colazione, foto, autografi e una sfida su diciotto buche, è stato però smascherato.