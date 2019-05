(ANSA) – GENOVA, 3 MAG – Contestazione ad oltranza sino a fine stagione, rinnovo degli abbonamenti senza entrare allo stadio anche nel prossimo campionato per non perdere la prelazione. Invito a disdire gli abbonamenti alla pay tv Sky con la causale “perché c’è Preziosi al Genoa” e soprattutto la richiesta ufficiale di nominare un advisor “per dimostrare che vuole vendere realmente il Genoa”. E’ quanto hanno deciso i tifosi dei gruppi organizzati a tarda sera al termine di una assemblea pubblica alla Sala chiamata del porto a cui erano presenti un migliaio di tifosi. Preziosi è stato inoltre invitato “a tornare al Ferraris per vedere dal vivo le prestazioni della squadra, come quella offerta nel derby”. Il presidente Preziosi ha subito risposto ribadendo “che la società è sana” pur ammettendo errori nella gestione sportiva in questa stagione a partire dai vari cambi di allenatori. Ha chiuso il suo intervento dicendo ai tifosi “trovatemi un cacchio di compratore”.