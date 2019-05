(ANSA) – ROMA, 3 MAG – A Ferrara ultimo test per le azzurre prima dei mondiali di calcio. Appuntamento allo stadio ‘Paolo Mazza’ il 29 maggio per Italia-Svizzera, amichevole della Nazionale Femminile guidata dal ct Milena Bertolini prima della fase finale della Coppa del Mondo che si disputerà in Francia dal 7 giugno al 7 luglio. Le Azzurre, che giocheranno per la terza volta a Ferrara, domenica sera si raduneranno a Coverciano per iniziare la preparazione al torneo iridato e partirà domenica 2 giugno alla volta della Francia: l’Italia farà il suo esordio ai mondiali il 9 giugno a Valenciennes con l’Australia, venerdì 14 giugno a Reims se la vedrà con la Giamaica e martedì 18 giugno a Valenciennes chiuderà la fase a gironi affrontando il Brasile.