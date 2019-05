(ANSA) – ANCONA, 3 MAG – Uno sportello informativo e orientativo nell’istituto di pena di Montacuto ad Ancona, in coordinamento con l’area trattamentale, per attivare e rafforzare le forme possibili di socializzazione, formazione, accompagnamento e assistenza, in grado di offrire ai detenuti, in prossimità di scarcerazione, una prospettiva futura di vita. E’ un progetto pilota già attivo promosso dal Garante dei diritti delle Marche, Andrea Nobili. L’intento è stabilire un rapporto organico di collaborazione e sinergia con i servizi territoriali che seguono questa specifica utenza. In caso di esito positivo di questa prima esperienza in fase sperimentale, l’iniziativa potrebbe essere incentivata con specifici protocolli d’intesa e allargata agli altri istituti penitenziari regionali. Due i settori principali d’intervento allo sportello, gestito da Martina Carducci, collaboratrice esterna del carcere: uno rivolto al compimento degli studi accademici di studenti reclusi, l’altro il sostegno in prossimità delle dimissioni.