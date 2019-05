(ANSA) – MILANO, 3 MAG – “Dobbiamo affrontare la partita con umiltà, consapevoli che la squadra è ottima e allenata benissimo”. Lo ha detto il presidente del Torino Ubano Cairo a margine dell’assemblea di Cairo Communication. “L’ umiltà – ha proseguito – dà la forza di fare anche delle belle partite, di andare lì con la consapevolezza di essere una buona squadra”. Per questo, secondo Cairo “Dobbiamo giocarcela”. Alla domanda se il Torino può ambire al quarto posto Cairo ha replicato: “come con Rcs ci credevo, non pensavo al risultato finale, pensavo a fare ogni singola cosa per arrivare alla fine e poi quando raggiungemmo il risultato non ci credevo”. “Non ho mai pensato al risultato finale – ha concluso – e nel calcio è la stessa cosa, dobbiamo andare preparati al 100%”.