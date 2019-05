(ANSA) – CAGLIARI, 3 MAG – Un’ora di camera di consiglio, poi la sentenza. I giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Cagliari hanno condannato a cinque anni e mezzo di carcere per bancarotta Maria Paola Corona, conosciuta come Ketty, ex assessora regionale agli Affari Generali di Forza Italia nella Giunta Cappellacci. Il collegio presieduto dal giudice Andrea Massidda (a latere Simone Nespoli e Andrea Mereu, esperto in discipline fallimentari) ha accolto integralmente la richiesta del pm Emanuele Secci, riconoscendo l’imputata colpevole di tutti gli episodi contestati che avrebbero portato al fallimento, il 31 marzo 2015, della Santa Chiara Alberghiera. La società, grazie alla legge regionale 488, avrebbe dovuto realizzare in via Nazario Sauro a Cagliari un hotel con la ristrutturazione di un edificio residenziale, successivamente però il progetto venne cambiato prevedendo una casa per anziani. Una modifica non concordata che fece revocare il leasing concesso dalla Regione e di fatto mandando in crisi la società. (ANSA).