(ANSA) – ROMA, 3 MAG – Lo spagnolo Alejandro Valverde, uno dei più attesi protagonisti al Giro d’Italia 2019, è costretto a rinunciare alla corsa che prenderà il via sabato 11 maggio da Bologna. L’annuncio è del team Movistar, che conferma quanto da tempo si temeva: il campione del mondo non è riuscito a recuperare dalla lesione subita all’osso sacro per una caduta durante un allenamento prima della Liegi-Bastogne-Liegi, dove poi si era ritirato. “Peccato non poter partecipare ad una grande prova come il Giro, ma non si deve ignorare il proprio corpo e devo recuperare al 100% per soddisfare al meglio il resto dell’anno”, scrive in un tweet il corridore, augurando “buona fortuna ai miei colleghi del team in Italia”.