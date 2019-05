(ANSA) – ROMA, 3 MAG – “Vincere il Mondiale è il sogno di ogni allenatrice, poi c’è da fare i conti con la realtà. Noi manchiamo da 20 anni, gli altri hanno investito da tempo e hanno messo i loro talenti nelle migliori condizioni di potersi esprimere. Noi abbiamo cominciato da poco”. Lo ha detto la Ct della Nazionale italiana di calcio femminile, Milena Bertolini, nel corso di un forum all’ANSA a proposito della rassegna iridata al via il prossimo 7 giugno. “Questo non significa che noi andiamo per passare solo il primo turno – nel ranking siamo quindicesimi e il Brasile è come quello maschile. Poi ci sono squadre importanti come l’Australia che ha una tradizione diversa rispetto alla Nazionale maschile”.