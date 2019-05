(ANSA) – ROMA, 3 MAG – Il libro sul grande Torino, scritto da Matteo Matteucci e da Franco Ossola (figlio dell’indimenticabile attaccante granata), per la casa editrice Minerva, a 70 anni esatti dallo schianto si Superga, ha una singolarità: è una storia illustrata attraverso la magia del disegno e della parola, che trovano nell’opera una fusione affascinante e struggente. Una carrellata di oltre 200 pagine, con la prefazione di Gian Carlo Caselli, per far rivivere non solo l’avventura sportiva di quella formazione invincibile costruita con sagacia dal presidente Ferruccio Novo, ma anche per tratteggiare la vita intima di atleti come Loik, Gabetto e Valentino Mazzola che, a prescindere dal colore della maglia, furono amati in tutto il Paese per la semplicità. In genere chi vince sempre rischia di suscitare invidie e gelosie. Il volume spiega con dovizia perché quella squadra imbattibile era invece umanamente simpatica. La Minerva ripropone attraverso il ‘fumetto’, dunque in versione originale una storia irripetibile.