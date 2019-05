(ANSA) – GENOVA, 3 MAG – Intervento perfettamente riuscito per il centrocampista del Genoa Stefano Sturaro che è stato sottoposto a ricostruzione artroscopica del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con tendine rotuleo. Legamento che il giocatore si era rotto durante la sfida con il Torino subendo una doppia distorsione a ginocchio e caviglia in un contrasto di gioco. Sturaro è stato operato presso la clinica Villa Stuart a Roma dal professor Pier Paolo Mariano e all’intervento ha assistito il responsabile medico del club rossoblù dott. Piero Gatto. “Il centrocampista – ha comunicato la società- resterà nella capitale per la prima fase del protocollo riabilitativo e farà rientro in Liguria dopo le verifiche attestanti un decorso regolare”.