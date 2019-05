(ANSA) – MILANO, 3 MAG – “Sta sempre meglio, siamo contenti, si sta riprendendo davvero bene”. È il commento di Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e figlia dell’ex premier, che nei giorni scorsi è stato operato al San Raffaele di Milano per via di un’occlusione intestinale. L’imprenditrice è arrivata questo pomeriggio per fare visita al padre e dopo poche parole è salita all’ultimo piano dell’edificio D dell’ospedale dove è ricoverato il leader di Forza Italia.