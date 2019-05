(ANSA) – ROMA, 3 MAG – “La Lega è molto diversa da quella che conoscevamo, questa Lega cattura voti sull’odio e sulla rabbia ma non ha un progetto per il Paese. L’odio non crea lavoro, benessere o sviluppo”. Lo afferma il segretario del Pd Nicola Zingaretti, ospite di “Tribù Europa”, su Skytg24. “Gli italiani pagheranno un prezzo enorme. Ho sentito Salvini dire “io non mollerò mai questo governo”, non so se è una minaccia o un auspicio”, sottolinea.