CARACAS – Con un cinguettio la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) ha diramato la lista dei 24 giocatori che potranno essere convocati per i Giochi Panamericani, in programma tra il 26 luglio e l’11 agosto.

Gregory Vargas, Heissler Guillent, David Cubillán, Edwin Mijares e José Bracho saranno i playmaker della Vinotinto dei canestri.

Le guardie tiratrici saranno: Yohanner Sifontes, Dwight Lewis, Jhornan Zamora, José Vargas, Pedro Chourio, Elder Giménez, Anthony Pérez, César García e José Materán. Infine gli incaricati di prendere I rimbalzi saranno: Luis Bethelmy, Néstor Colmenares, José Ascanio, Michael Carrera, Javinger Vargas, Eliezer Montaño, Gregory Echenique, Windi Graterol, Miguel Ruíz e Adrián Espinoza.

In principio la nazionale venezuelana non si era qualificata per l’evento che si svolgerà a Lima. La vinotinto dei canestri aveva chiuso al nono posto l’American Cup, competizione che assegnava i pass per i Panamericani. Ma a causa della squalifica FIBA alla federazione peruviana il posto era stato prima assegnato al Canada e poi al Venezuela.

Il torneo che si disputerà in terra inca, servirá alla nazionale allenata da Fernando Duró come preparazione per il mondiale che si terrà in Cina tra il 31 agosto ed il 15 settembre.

Per la vinotinto dei canestri quella di Lima 2019, sarà la settima esperienza nei Giochi Panamericani dopo quelle di Città del Messico 1955, Città del Messico 1975, Caracas 1983, Indianapolis 1987, L’Avana 1991 e Toronto 2015.

Lo zoccolo duro della nazionale creola sono i Guaros de Lara, campioni in carica della Liga Profesional de Baloncesto (LPB) e vice-campioni della Liga de Las Américas. A loro si aggiungono i cestisti che fanno vita nei vari campionati esteri.

In questa edizione dei Juegos Panamericanos si sfideranno sul parquet del palasport Eduardo Dibós: Argentina, Isole Vergini Statunitensi, Messico, Porto Rico, Republica Dominicana, Stati Uniti ed Uruguay.

(di Fioravante De Simone)