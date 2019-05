(ANSA) – TOKYO, 4 MAG – Primo discorso alla folla per l’Imperatore giapponese Naruhito, al palazzo imperiale di Tokyo. Accompagnato dalla consorte Masako e altri membri della famiglia reale, il monarca 59enne – asceso al Trono del Crisantemo lo scorso mercoledì, è apparso sul balconcino della residenza, nel primo dei sei interventi previsti fino alle 15. “Mi auguro sinceramente che il Giappone e la comunità internazionale possano continuare e coordinare gli sforzi per il mantenimento della pace”. L’ultima apparizione del padre Akihito al palazzo imperiale, lo scorso gennaio, aveva attratto 155 mila persone, il più alto numero di partecipanti durante il suo regno trentennale. L’agenzia imperiale inizialmente aveva programmato le visite di congratulazioni del pubblico a una fase successiva, per farle coincidere con l’incoronazione del 22 ottobre. Il periodo di festività della Golden Week che è seguito agli eventi imperiali, ha convinto le autorità a variare il calendario delle celebrazioni ed estendere la durata delle vacanze.