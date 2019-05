(ANSA) – ROMA, 04 MAG – Sorpassi, conferme, rimonte e cadute nel Wells Fargo Championship. A Charlotte, nel torneo del PGA Tour di golf, l’americano Jason Dufner con 131 (-11) ha guadagnato la vetta della classifica. E a metà gara è tallonato dai connazionali Joel Dahmen e Max Homa, secondi con 132 (-10). Perde terreno Rory McIlroy. Il nordirlandese, leader dopo il primo round, è ora quarto al fianco di Patrick Reed (136, -6). Nel North Carolina grande rimonta per Justin Rose. Il numero due mondiale è passato dalla ventisettesima alla sesta piazza (137, -5) grazie a un parziale bogey free chiuso in 67 (-4). Stesso score per l’australiano Jason Day, campione in carica. Sul percorso del Quail Hollow Club (par 71), battuta d’arresto per Sergio Garcia. Lo spagnolo è quarantasettesimo (142, par) e lontanissimo dalle posizioni di vertice. Eliminazione eccellente per Phil Mickelson che, alla sedicesima apparizione consecutiva nel Wells Fargo, non riesce a superare il taglio (147, +5).