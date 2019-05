(ANSA) – ROMA, 04 MAG – Spari nella notte durante una lite tra clienti in un pub di Ostia. Un uomo di 50 anni è stato ferito da un colpo all’addome e trasportato in ospedale in gravi condizioni. Non sarebbe in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione sembra che l’uomo abbia litigato con altri due clienti e uno di questi ha poi estratto la pistola esplodendo più colpi. Sulla vicenda indagano i carabinieri del nucleo investigativo di Ostia. Sono in corso accertamenti per risalire ai due uomini.