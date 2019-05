(ANSA) – ROMA, 04 MAG – Lo yacht da 20 milioni di dollari di Tiger Woods sbarca a Oyster Bay, a circa 13 miglia da Bethpage, sede del PGA Championship, secondo major 2019 che, dal 16 al 19 maggio, si giocherà nello stato di New York. Per le prossime due settimane la barca extra-lusso di “Big Cat” ormeggerà dunque nella Contea di Nassau. Palestra, ascensore, elicottero, vasca idromassaggio, bar, moto d’acqua e nove posti letto, lo yacht di Tiger sembra disporre di ogni comfort. Per Woods potrebbe dunque essere questo l’alloggio, almeno per qualche ora di relax, in vista del PGA Championship. Dove il californiano darà la caccia al sedicesimo successo Major in carriera per avvicinare ulteriormente il record di Jack Nicklaus (diciotto). Intanto il campionissimo Usa si appresta a ricevere la medaglia presidenziale alla libertà. Lunedì, alla Casa Bianca, verrà omaggiato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.